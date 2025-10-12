Nocturne exposition Tisser le futur Musée Jean Lurçat Angers
Nocturne exposition Tisser le futur Musée Jean Lurçat Angers samedi 17 janvier 2026.
Nocturne exposition Tisser le futur
Musée Jean Lurçat 4, Boulevard Arago Angers Maine-et-Loire
Début : 2026-01-17 17:00:00
fin : 2026-01-17 20:00:00
Date(s) :
2026-01-17
Profitez de la nocturne de l’exposition Tisser le futur avant sa fermeture. .
Musée Jean Lurçat 4, Boulevard Arago Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 18 45 serviceculturel.musees@ville.angers.fr
