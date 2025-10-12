Nocturne exposition Tisser le futur Musée Jean Lurçat Angers

Nocturne exposition Tisser le futur

Musée Jean Lurçat 4, Boulevard Arago Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 17:00:00

fin : 2026-01-17 20:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Profitez de la nocturne de l’exposition Tisser le futur avant sa fermeture. .

Musée Jean Lurçat 4, Boulevard Arago Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 24 18 45 serviceculturel.musees@ville.angers.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nocturne exposition Tisser le futur Angers a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Angers