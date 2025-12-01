Nocturne festive de Noël Crush Arbois
Nocturne festive de Noël
Crush 37 Rue de Courcelles Arbois Jura
Début : 2025-12-20 14:00:00
fin : 2025-12-20 21:00:00
2025-12-20
Crush et les boutiques Jumi et Noji vous invite à une nocturne festive pour Noël. A l’occasion le bas de la ville sera animé.
Crush est un espace de rencontres dédié à la seconde main textile et aux créations upcyclées. Une sélection de vêtements et d’accessoires pour toustes faite avec le coeur.
Votre nouveau crush se trouve forcément ici. .
Crush 37 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté crush@ik.me
