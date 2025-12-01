Nocturne festive de Noël Crush Arbois

Nocturne festive de Noël

Crush 37 Rue de Courcelles Arbois Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:00:00

fin : 2025-12-20 21:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Crush et les boutiques Jumi et Noji vous invite à une nocturne festive pour Noël. A l’occasion le bas de la ville sera animé.

Crush est un espace de rencontres dédié à la seconde main textile et aux créations upcyclées. Une sélection de vêtements et d’accessoires pour toustes faite avec le coeur.

Votre nouveau crush se trouve forcément ici. .

Crush 37 Rue de Courcelles Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté crush@ik.me

English : Nocturne festive de Noël

L’événement Nocturne festive de Noël Arbois a été mis à jour le 2025-12-05 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA