Nocturne festive et gourmande Hameau de gîtes Les Ribières Les Cars

Hameau de gîtes Les Ribières 1 rue des étangs Les Cars Haute-Vienne

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Tous les jeudis soirs du 24 juillet au 21 août, rendez-vous aux gîtes pour une soirée conviviale et gourmande ! Dès 19h, profitez des savoureux burgers, brochettes et saucisses de bœuf proposés par le foodtruck de la Ferme des Gannes, ainsi que des fromages de chèvre de la Ferme des Plaisirs. À déguster sur place ou à emporter. Prolongez la soirée avec l’ouverture exceptionnelle de la piscine et de la buvette, accessibles à tous de 20h à 22h. Ambiance estivale garantie ! .

Hameau de gîtes Les Ribières 1 rue des étangs Les Cars 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 36 90 22

