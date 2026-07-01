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Nocturne « Garenne by Night », Parc La Garenne, Le Vaud

samedi 4 juillet 2026 · Parc La Garenne · Le Vaud

Nocturne « Garenne by Night », Parc La Garenne, Le Vaud

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Parc La Garenne
Adresse
Route du Bois Laurent 3
Ville
1261 Le Vaud
Département
District de Nyon
Tarif
Tarif unique CHF 14

Nocturne « Garenne by Night » Samedi 4 juillet, 18h00 Parc La Garenne District de Nyon

Tarif unique CHF 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Participe à nos animations et nourrissages sur le thème de la faune nocturnes, observe les animaux sortir de leur cachette le soir venu et savoure une soirée détente sur la terrasse de notre restaurant.

Réservation appréciée.

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Viens profiter d’une soirée unique à La Garenne !

La Garenne