Nocturne « Garenne by Night », Parc La Garenne, Le Vaud

Informations pratiques

Nocturne « Garenne by Night » Samedi 4 juillet, 18h00 Parc La Garenne District de Nyon

Tarif unique CHF 14

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T18:00:00+02:00 – 2026-07-04T21:00:00+02:00

Participe à nos animations et nourrissages sur le thème de la faune nocturnes, observe les animaux sortir de leur cachette le soir venu et savoure une soirée détente sur la terrasse de notre restaurant.

Réservation appréciée.

Parc La Garenne Route du Bois Laurent 3 Le Vaud 1261 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.lagarenne.ch »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lagarenne.ch/produit/garenne-by-night/ »}]

Viens profiter d’une soirée unique à La Garenne !

La Garenne