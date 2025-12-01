Nocturne Givrée Patinoire des Houches Les Houches
Nocturne Givrée
Patinoire des Houches 25 av des Alpages Les Houches Haute-Savoie
Début : 2025-12-30 19:00:00
fin : 2025-12-30 21:00:00
2025-12-30
Patinoire en accès libre + prêts de patins. Annulé en cas de pluie.
Patinoire des Houches 25 av des Alpages Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
English : Nocturne Givrée
Free skating + skate loans. Cancelled in case of rain.
German : Nocturne Givrée
Eisbahn mit freiem Zugang + Schlittschuhverleih. Wird bei Regen abgesagt.
Italiano : Notturno Givrée
Pista di pattinaggio gratuita + prestito di pattini. Annullato in caso di pioggia.
Espanol : Nocturno Givrée
Pista de patinaje gratuita + préstamo de patines. Cancelado en caso de lluvia.
L’événement Nocturne Givrée Les Houches a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc