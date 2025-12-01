Nocturne Givrée Patinoire des Houches Les Houches

Nocturne Givrée

Patinoire des Houches 25 av des Alpages Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30 19:00:00

fin : 2025-12-30 21:00:00

Date(s) :

2025-12-30

Patinoire en accès libre + prêts de patins. Annulé en cas de pluie.

.

Patinoire des Houches 25 av des Alpages Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

English : Nocturne Givrée

Free skating + skate loans. Cancelled in case of rain.

German : Nocturne Givrée

Eisbahn mit freiem Zugang + Schlittschuhverleih. Wird bei Regen abgesagt.

Italiano : Notturno Givrée

Pista di pattinaggio gratuita + prestito di pattini. Annullato in caso di pioggia.

Espanol : Nocturno Givrée

Pista de patinaje gratuita + préstamo de patines. Cancelado en caso de lluvia.

L’événement Nocturne Givrée Les Houches a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc