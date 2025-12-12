Nocturne Givrée Patinoire des Houches Les Houches
Nocturne Givrée Patinoire des Houches Les Houches mardi 3 mars 2026.
Nocturne Givrée
Patinoire des Houches 25 av des Alpages Les Houches Haute-Savoie
Début : 2026-03-03 19:00:00
fin : 2026-03-03 21:00:00
2026-03-03
Patinoire en accès libre + prêts de patins. Annulé en cas de pluie.
Patinoire des Houches 25 av des Alpages Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
English :
Free skating + skate loans. Cancelled in case of rain.
