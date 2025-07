Nocturne Gourmande du Cardinal Richelieu

Nocturne Gourmande du Cardinal Richelieu vendredi 1 août 2025.

Place du Marché Richelieu Indre-et-Loire

Vendredi 2025-08-01

Nouvelle édition de cette manifestation désormais incontournable dans la cité du Cardinal.

Restauration du terroir et animation musicale.

Place du Marché Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 10 13 culture@ville-richelieu.fr

English :

Another edition of this now unmissable event in the town of Cardinal.

Local food and musical entertainment.

German :

Neue Ausgabe dieser mittlerweile unumgänglichen Veranstaltung in der Stadt des Kardinals.

Regionale Gastronomie und musikalische Unterhaltung.

Italiano :

Una nuova edizione di questo evento ormai imperdibile nella città di Cardinal.

Cibo locale e musica dal vivo.

Espanol :

Una nueva edición de esta cita ineludible en la ciudad de Cardinal.

Comida local y música en directo.

