Nocturne gourmande Écomusée de la Bresse Bourguignonne Pierre-de-Bresse

Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Justine vous présentera ses légumes frais et savoureux, ainsi que ses herbes aromatiques, cultivés avec soin pour une alimentation saine et naturelle. Dans une ambiance chaleureuse, autour d’un thé ou d’un café, venez rencontrer des producteurs passionnés, découvrir leurs produits et déguster des créations qui mettent en avant les richesses du terroir. Sur réservation. .
Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr
