Nocturne gourmande Écomusée de la Bresse Bourguignonne Pierre-de-Bresse

Nocturne gourmande

Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Justine vous présentera ses légumes frais et savoureux, ainsi que ses herbes aromatiques, cultivés avec soin pour une alimentation saine et naturelle. Dans une ambiance chaleureuse, autour d’un thé ou d’un café, venez rencontrer des producteurs passionnés, découvrir leurs produits et déguster des créations qui mettent en avant les richesses du terroir. Sur réservation. .

Écomusée de la Bresse Bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 76 27 16 ecomusee.de.la.bresse@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nocturne gourmande

L’événement Nocturne gourmande Pierre-de-Bresse a été mis à jour le 2026-01-13 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)