Nocturne gourmande Écomusée de la Bresse bourguignonne Pierre-de-Bresse

Nocturne gourmande
Nocturne gourmande

Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse Saône-et-Loire
Date: 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 20:30:00
2026-02-13
Le temps d’une soirée exceptionnelle, (re)découvrez les collections permanentes de l’Écomusée sous un angle inédit avec la Nocturne Saveurs et Savoirs.
Au fil d’une visite décalée sur le thème du terroir, laissez-vous guider à travers objets et traditions culinaires bressanes. Cette expérience sensorielle sera agrémentée par la présence d’éleveurs de volailles de Bresse et de producteurs locaux, qui partageront avec vous leurs savoir-faire, anecdotes et secrets de fabrication. Un rendez-vous gourmand et culturel à ne pas manquer !
Sur réservation. .
Écomusée de la Bresse bourguignonne Château départemental Pierre-de-Bresse 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
