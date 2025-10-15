Nocturne « Histoires de pairs » à la Galerie du 19M, par le collectif Hall Haus le19m Paris

Nocturne « Histoires de pairs » à la Galerie du 19M, par le collectif Hall Haus le19m Paris mercredi 15 octobre 2025.

Qui n’a jamais connu la ferveur si particulière d’être fan, d’admirer une icône du cinéma ou de la télévision, de l’industrie de la musique ou de la pop culture ? Quelles sont ces figures qui marquent, à vie, nos parcours d’enfants, d’élèves puis d’étudiants ? Qu’a-t-on reçu en héritage et comment fait-on vivre en nous ce patrimoine immatériel personnel ? ,

Jalonnés de grandes figures inspirantes et tutélaires, nos chemins individuels et collectifs sont façonnés par des passions éclair – ou longues –, pour des personnes qui nous ont fait rêver, nous ont inspirés et guidés.

S’appuyant sur les thèmes de l’exposition Trouver son monde, présentée à la Galerie du 19M jusqu’au 14 décembre, les membres du collectif Hall Haus proposent une soirée pensée telle une grande scène de théâtre pour tenter de brosser le portrait d’une génération nourrie et animée par ses icônes.

Hall Haus ; Crédits : © Djiby Kebe

Carla Gueye ; Crédits : © Léa Ceheivi

Sarah Andelman ; Crédits : © Amelie Ambroise for Hube

Mokobé ; Crédits : © DR

Sébastien Thème ; Crédits : © le19M – Inès Karouri

Durant la soirée, retrouvez trois temps d’interviews animés par Sébastien Thème, rédacteur en chef de la revue MansA :

Premier plateau : Héritages réinventés, avec Carla Gueye

Carla Gueye, artiste pluridisciplinaire, explore la transculturalité à travers des installations mêlant savoir-faire traditionnels et matières naturelles. Elle abordera la question de l’héritage et de la transmission culturelle dans ses créations.

Deuxième plateau : Communautés créatives, avec Sarah Andelman

Sarah Andelman et le collectif Hall Haus retracent l’histoire du concept store Colette. Marqueur d’une génération, lieu d’inspiration, de rencontres et de brassage de communautés de créatifs, designers et artistes.

Troisième plateau : Ouvrir la voie, avec Mokobé

Mokobé, icône du rap français et du groupe 113 revient sur sa carrière et l’influence qu’il a eu auprès de toute une génération qui n’osait pas prétendre à une carrière d’artiste ou de créatif.

Préparer votre visite Cet événement est un partenariat avec MansA, la Maison des Mondes Africains. – Gratuit et accessible à tous, sur réservation

– Profitez de l’exposition Trouver son monde avant le début de la soirée !

– Carte sucrée et salée pensée pour l’événement par le Café du 19M. Si les réservations sont complètes en ligne, il est possible de retirer un billet sur place le jour même dans la limite des places disponibles.

La Galerie du 19M invite l’équipe de designers Hall Haus pour une nocturne gratuite autour des thèmes de la transmission, de l’héritage et du collectif. Avec les membres de Hall Haus Abdoulaye Niang, Teddy Sanches, Sammy Bernoussi, Zakari Boukhari et leurs invités : Carla Gueye, Sarah Andelman et Mokobé.

Le mercredi 15 octobre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

le19m 2, place Skanderbeg 75019 Paris

