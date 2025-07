Nocturne Jurassic Night Expedition Zoo d’Amnéville Amnéville

Nocturne Jurassic Night Expedition Zoo d’Amnéville Amnéville samedi 2 août 2025.

Nocturne Jurassic Night Expedition

Zoo d’Amnéville 1 rue du tigre Amnéville Moselle

Début : Samedi Vendredi 2025-08-02 19:00:00

fin : 2025-08-02 23:00:00

2025-08-02 2025-08-08 2025-08-22

Préparez-vous pour une soirée inoubliable, éclairée uniquement à la lampe torche, mêlant émerveillement, découverte et frissons !

Dès 19h, le zoo vous ouvre ses portes pour un voyage exceptionnel entre espèces d’hier et d’aujourd’hui. Apéritif sauvage, démonstration de vol de rapaces, rencontre avec des reptiles fascinants… Et ce n’est que le début !

À la nuit tombée, partez en expédition à la lampe torche à travers le zoo vivarium, rapaces, et bien sûr… dinosaures grandeur nature !

Découvrez les incroyables liens entre ces géants disparus et les animaux actuels dans une ambiance immersive et mystérieuse. Une soirée magique à vivre en famille ou entre amis.Tout public

Zoo d’Amnéville 1 rue du tigre Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 70 25 60

English :

Get ready for an unforgettable evening of wonder, discovery and thrills, lit only by torchlight!

From 7pm, the zoo opens its doors to you for an exceptional journey between species of yesterday and today. A wild aperitif, raptor flight demonstrations, encounters with fascinating reptiles? And that’s only the beginning!

When night falls, set off on a torchlight expedition through the zoo: vivarium, birds of prey, and of course? life-size dinosaurs!

Discover the incredible links between these extinct giants and today’s animals in an immersive and mysterious atmosphere. A magical evening to enjoy with family and friends.

German :

Bereiten Sie sich auf einen unvergesslichen Abend vor, der nur mit Taschenlampen beleuchtet wird und eine Mischung aus Staunen, Entdeckung und Nervenkitzel bietet!

Ab 19 Uhr öffnet der Zoo seine Pforten für eine außergewöhnliche Reise zwischen den Tierarten von gestern und heute. Ein wilder Aperitif, Flugvorführungen von Raubvögeln, Begegnungen mit faszinierenden Reptilien? Und das ist erst der Anfang!

Nach Einbruch der Dunkelheit können Sie sich mit Taschenlampen auf eine Expedition durch den Zoo begeben: Vivarium, Greifvögel und natürlich Dinosaurier in Lebensgröße!

Entdecken Sie die unglaublichen Verbindungen zwischen diesen ausgestorbenen Giganten und den heutigen Tieren in einer immersiven und geheimnisvollen Atmosphäre. Ein magischer Abend, den Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden erleben können.

Italiano :

Preparatevi a una serata indimenticabile di meraviglie, scoperte ed emozioni, illuminata solo dalla luce delle torce!

Dalle 19.00, lo zoo vi apre le porte per un viaggio eccezionale tra specie di ieri e di oggi. Un aperitivo selvaggio, una dimostrazione di volo di rapaci, un incontro con affascinanti rettili? E questo è solo l’inizio!

Quando cala la notte, partite per una spedizione alla luce delle torce attraverso lo zoo: vivarium, rapaci e, naturalmente, dinosauri a grandezza naturale!

Scoprite gli incredibili legami tra questi giganti estinti e gli animali di oggi in un’atmosfera coinvolgente e misteriosa. Una serata magica per tutta la famiglia e gli amici.

Espanol :

Prepárese para una velada inolvidable de maravillas, descubrimientos y emociones, iluminada únicamente por la luz de las antorchas

A partir de las 19.00 horas, el zoo le abre sus puertas para un viaje excepcional entre especies de ayer y de hoy. Un aperitivo salvaje, una demostración de vuelo de aves rapaces, un encuentro con reptiles fascinantes? ¡Y eso sólo para empezar!

Al caer la noche, emprenda una expedición a la luz de las antorchas por el zoo: vivario, aves rapaces y, por supuesto… ¡dinosaurios a tamaño real!

Descubra los increíbles vínculos entre estos gigantes extintos y los animales actuales en un ambiente envolvente y misterioso. Una velada mágica para toda la familia y los amigos.

