Nocturne La bibliothèque des ducs d’Aiguillon Rue Richard Cœur de Lion Agen

Nocturne La bibliothèque des ducs d’Aiguillon

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne

Christine Pellehigue, responsable des secteurs Adulte et Fonds patrimoniaux de la Médiathèque Lacépède, viendra présenter, dans le cadre de l’exposition “Lumières françaises. De la cour de Versailles à Agen”, la bibliothèque des ducs d’Aiguillon, son histoire, et quelques-uns des ouvrages remarquables qui la constituaient. La soirée sera ponctuée de lectures de ces textes. .

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : Nocturne La bibliothèque des ducs d’Aiguillon

Christine Pellehigue, head of the Adult and Heritage Sections at the Médiathèque Lacépède, will be presenting the history of the library of the Dukes of Aiguillon, as part of the exhibition Lumières françaises. From the court of Versailles to Agen , the history of the library of the Dukes of Aiguillon, and some remarkable works.

