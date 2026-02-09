Nocturne La bibliothèque des ducs d’Aiguillon Rue Richard Cœur de Lion Agen
Nocturne La bibliothèque des ducs d’Aiguillon Rue Richard Cœur de Lion Agen jeudi 12 février 2026.
Nocturne La bibliothèque des ducs d’Aiguillon
Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Christine Pellehigue, responsable des secteurs Adulte et Fonds patrimoniaux de la Médiathèque Lacépède, viendra présenter, dans le cadre de l’exposition “Lumières françaises. De la cour de Versailles à Agen”, la bibliothèque des ducs d’Aiguillon, son histoire, et des ouvrages remarquables.
Christine Pellehigue, responsable des secteurs Adulte et Fonds patrimoniaux de la Médiathèque Lacépède, viendra présenter, dans le cadre de l’exposition “Lumières françaises. De la cour de Versailles à Agen”, la bibliothèque des ducs d’Aiguillon, son histoire, et quelques-uns des ouvrages remarquables qui la constituaient. La soirée sera ponctuée de lectures de ces textes. .
Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nocturne La bibliothèque des ducs d’Aiguillon
Christine Pellehigue, head of the Adult and Heritage Sections at the Médiathèque Lacépède, will be presenting the history of the library of the Dukes of Aiguillon, as part of the exhibition Lumières françaises. From the court of Versailles to Agen , the history of the library of the Dukes of Aiguillon, and some remarkable works.
L’événement Nocturne La bibliothèque des ducs d’Aiguillon Agen a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Destination Agen