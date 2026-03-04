Nocturne : Le réveil des muses, Musée des Augustins, Toulouse

Nocturne : Le réveil des muses Jeudi 19 mars, 18h00 Musée des Augustins Haute-Garonne

Gratuit pour les étudiants et ouvert à tous – activités gratuites.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T18:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-19T18:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:00:00+01:00

Le musée des Augustins s’illumine pour une nocturne ouverte à tous, gratuite pour les étudiants, consacrée à la féminité comme force de création, de pensée et de regard.

Performances, pratiques artistiques, expérimentations plastiques et sensibles, dialogues entre les corps, les matières et les œuvres…

Les muses sortent du silence et investissent le musée pour une soirée immersive où les formes, les gestes et les récits se répondent.

Une invitation à redécouvrir les espaces et les collections à travers des expressions multiples, portées par des artistes qui interrogent, déplacent et réinventent les représentations du féminin.

Organisée avec les étudiantes en licence de médiation de l’ICT.

Le programme du jeudi 19 mars 2026 :

18h30-20h : Atelier de modèle vivant par l’Imagerie.

18h30 et 19h30 : deux pauses musicales animées par les étudiants de l’IsdaT.

19h : Le réveil des muses, performance dansée interprétée par la Compagnie Melting Potes.

20h : DJ set dans le cloître.

Jusqu’à 20h – Atelier de personnalisation par tampon sur des tote-bags sérigraphiés par les élèves du DN Made évènement (lycée Joséphine Baker).

Jusqu’à 20h – Parlons des œuvres ,des étudiantes et des étudiants de l’ICT proposent des commentaires d’œuvres dans les salles/

Tout au long de la soirée :

> Croquis en direct et reportage dessiné par les élèves de Raphaël Larre (IsdaT)

> Exposition d’une pièce cousue par Luna Charraud inspirée d’un des tableaux de la collection

> Ouverture de la boutique-librairie-café

Musée des Augustins 21 rue de Metz 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie https://augustins.toulouse.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://augustins.toulouse.fr/nocturne-le-reveil-des-muses/ »}] Le musée présente des collections de peintures et de sculptures du début du Moyen Âge aux premières années du XXe siècle. Métro : ligne A – station Esquirol, ligne B – station Carmes

Une fois par mois, le musée des Augustins vous accueille en nocturne.