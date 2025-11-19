Au programme

Cette soirée structurée en deux temps forts invitera le public à l’introspection de ses faux pas vestimentaires, à questionner les styles qu’il a adoptés ou reniés et à explorer son rapport intime au vêtement : un total look, un T-shirt collector, une ceinture fétiche ou un bandana ramené d’un voyage.

En début de soirée, un temps de discussion réunira artistes, collectifs et penseurs sur le sujet, suivi d’une présentation inédite de Costumes, le défilé documentaire de Mathilde Vallantin Dulac réalisé à partir d’entretiens menés dans le 19ème arrondissement de Paris et à Aubervilliers.

L’exposition Trouver son monde sera accessible jusqu’à 19h30, et le Café de la Galerie restera ouvert pour prolonger les discussions en toute convivialité.

Enregistrement du podcast « KINK », le talk-show culturel hebdomadaire de Sonique Studio

19h15 – 20h15

Le journaliste Marcus Belonne reçoit Vincent Frédéric-Colombo, designer et fondateur du collectif LA CREOLE, pour explorer la manière dont le vêtement devient un langage commun, un outil d’expression et de rassemblement. À travers son travail, Vincent Frédéric-Colombo interroge la façon dont les habits peuvent cristalliser des identités, créer du lien et faire communauté.

Aux côtés d’Anis Rhali et Yvane Jacob, Marcus Belonne ouvrira la discussion sur nos rapports culturels aux vestiaires et aux vêtements, sur ce qu’ils révèlent de nos sociétés, et sur la manière dont chacun peut y trouver — ou y inventer — son propre monde.

Représentation de « Costumes », défilé documentaire de Mathilde Vallantin Dulac

20h30 – 21h

« Costumes » est un défilé documentaire né d’une série d’entretiens menés par Mathilde Vallantin Dulac. Présentée pour la première fois en 2021, la pièce est réécrite pour la Galerie du 19M à partir de témoignages d’habitants du 19ᵉ arrondissement de Paris et d’Aubervilliers. Mathilde Vallantin Dulac leur a posé la même question :

Quels gestes faites-vous entre le moment où vous vous réveillez et celui où vous franchissez la porte de chez vous ? ,

Les personnages issus de ces récits sont interprétés par des comédiens amateurs. Ce conte sociologique est mis en scène à la croisée de la télé-réalité et de la cérémonie du lever de la Reine : un enchaînement de fragments de vies intimes et de rituels d’habillage réalistes.

Un défilé de mode dure en moyenne entre 7 et 11 minutes. Ici, il durera 30 minutes.

Préparer votre visite Cet événement est en partenariat avec KINK. – Gratuit et accessible à tous, sur réservation

– L’expositionTrouver son monde sera spécialement ouverte jusqu’à 19h30

– Carte sucrée et salée pensée pour l’événement par le Café du 19M Si les réservations sont complètes en ligne, il est possible de retirer un billet sur place le jour même dans la limite des places disponibles.

Le vêtement nous habille et nous définit, individuellement et collectivement. Cette soirée explore les sapes, les looks, les tenues, les costumes que nous portons comme apparats. Avec un enregistrement live du podcast « KINK » de Sonique Studio et une représentation de « Costumes », défilé documentaire de Mathilde Vallantin Dulac.

Le mercredi 19 novembre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

le19m 2, place Skanderbeg 75019 Paris

