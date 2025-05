Nocturne « Mange avec les ours » au Parc animalier – Parc Animalier Gramat, 31 mai 2025 18:30, Gramat.

Lot

Nocturne « Mange avec les ours » au Parc animalier Parc Animalier 1681 avenue André Malraux Gramat Lot

Tarif : – – 58 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 18:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-05-31

2025-06-28

Que mangent les ours ? Nous vous invitons à le découvrir à travers un dîner gourmand inoubliable à la table des ours ! Une dégustation savoureuse et surprenante face à la doline. Vous participerez à un nourrissage unique avec présentation de la vie nocturne des animaux. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles pour une visite qui mettra tous vos sens en éveil

Réservation en ligne obligatoire

.

Parc Animalier 1681 avenue André Malraux

Gramat 46500 Lot Occitanie

English :

What do bears eat? We invite you to find out with an unforgettable gourmet dinner at the bears’ table! A tasty and surprising tasting experience overlooking the doline. You’ll also take part in a unique feeding session, with a presentation on the nocturnal life of the animals. Keep your eyes and ears open for a visit that will awaken all your senses

Online booking required

German :

Was essen die Bären? Wir laden Sie ein, es bei einem unvergesslichen Gourmet-Dinner am Tisch der Bären herauszufinden! Eine schmackhafte und überraschende Kostprobe mit Blick auf die Doline. Sie nehmen an einer einzigartigen Fütterung teil, bei der das Nachtleben der Tiere vorgestellt wird. Halten Sie Augen und Ohren offen für einen Besuch, der alle Ihre Sinne anregt

Online-Reservierung erforderlich

Italiano :

Cosa mangiano gli orsi? Vi invitiamo a scoprirlo con un’indimenticabile cena gourmet alla tavola degli orsi! Un’esperienza di degustazione gustosa e sorprendente davanti alla dolina. Potrete anche partecipare a una sessione di alimentazione unica, con una presentazione sulla vita notturna degli animali. Tenete gli occhi e le orecchie aperte per una visita che risveglierà tutti i vostri sensi

Prenotazione online obbligatoria

Espanol :

¿Qué comen los osos? Le invitamos a descubrirlo con una inolvidable cena gourmet en la mesa de los osos Una sabrosa y sorprendente experiencia de degustación frente al sumidero. También participará en una sesión de alimentación única, con una presentación sobre la vida nocturna de los animales. Mantén los ojos y los oídos bien abiertos para una visita que despertará todos tus sentidos

Se requiere reserva en línea

L’événement Nocturne « Mange avec les ours » au Parc animalier Gramat a été mis à jour le 2025-05-23 par OT Vallée de la Dordogne