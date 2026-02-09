Nocturne masquée Rue Richard Cœur de Lion Agen

Nocturne masquée

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05

fin : 2026-03-05

Date(s) :

2026-03-05

Une visite pleine de mystère où chacun devra se parer d’un masque qu’il laissera peut-être tomber (ou pas) en fin de soirée. Vous pourrez même aller plus loin dans l’art de la dissimulation et vous vêtir d’un costume à la mode de Versailles au XVIIIe siècle. Les plus beaux costumes masculin et féminin seront élus roi et reine de la soirée ! .

Rue Richard Cœur de Lion Eglise des Jacobins Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : Nocturne masquée

A visit full of mystery, where everyone will be asked to don a mask, which they may even drop at the end of the evening. You can take the art of concealment a step further and dress up in 18th-century Versailles costume. The most beautiful costumes will be elected king and queen!

L’événement Nocturne masquée Agen a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Destination Agen