Nocturne muséofonik Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 18:00 – 22:00

Gratuit : oui Gratuit Entrée libre en continu dans la limite des places disponibles Tout public

Une soirée gratuite et en libre accès qui permet de déambuler dans les salles du musée, à la rencontre d’une dizaine de concerts intimistes et acoustiques.Une expérience unique et l’occasion rare d’expériences musicales privilégiées !

Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes Nantes 44000



Afficher la carte du lieu Château des ducs de bretagne – musée d’histoire de Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

