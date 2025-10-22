Nocturne Music & Light Espace des mondes polaires, piste de roller Prémanon

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 4.5 – 4.5 – 7.5 EUR

Début : 2025-10-22 20:00:00

fin : 2025-10-22 22:30:00

2025-10-22

Découvrez le roller dans une ambiance plus obscure, intimiste et féérique piste légèrement enfumée reflétant des shows lumineux dans tout l’espace ! Et le tout au rythme de différents styles de musique rock, disco, dance, années 90… Soirée animée garantie !

Selon tarif d’entrée en vigueur. Location de roller quad sur place. Roller en ligne autorisés. .

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

L’événement Nocturne Music & Light Prémanon a été mis à jour le 2025-09-18 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses