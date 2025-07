Nocturne Night Fever France Aventures Amnéville Amnéville

Vous connaissez la fièvre du samedi soir ?

Découvrez celle du vendredi soir !

Venez danser, rire et chanter dans une ambiance de folie pour atteindre la cime de nos arbres !

Activité accessible dès 6 ans.

Lampe frontale et gants fournis.Tout public

France Aventures Amnéville Bois de Coulange Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 87 73 45 60 amneville@france-aventures.com

English :

You’ve heard of Saturday night fever?

Discover Friday night fever!

Come and dance, laugh and sing your way to the top of our trees!

Suitable for ages 6 and up.

Headlamp and gloves supplied.

German :

Kennen Sie das Samstagabendfieber?

Entdecken Sie das des Freitagabends!

Tanzen, lachen und singen Sie in einer verrückten Atmosphäre, um die Wipfel unserer Bäume zu erreichen!

Diese Aktivität ist ab 6 Jahren zugänglich.

Stirnlampe und Handschuhe werden gestellt.

Italiano :

Mai sentito parlare della febbre del sabato sera?

Scoprite la febbre del venerdì sera!

Venite a ballare, ridere e cantare fino alla cima dei nostri alberi!

Adatto ai bambini dai 6 anni in su.

Lampada frontale e guanti forniti.

Espanol :

¿Ha oído hablar alguna vez de la fiebre del sábado noche?

¡Descubre la fiebre del viernes noche!

Ven a bailar, reír y cantar hasta llegar a lo más alto de nuestros árboles

Apto para niños a partir de 6 años.

Linterna frontal y guantes incluidos.

