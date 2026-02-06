Nocturne nordique Arette

Nocturne nordique Arette lundi 9 février 2026.

Front de neige Arette Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-09
fin : 2026-02-09

2026-02-09

Une soirée de découverte des activités nordiques sortie encadrée fat bike, mini tour en traîneaux, tir à la carabine laser, luge, biathlon laser .   .

Front de neige Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 80 

