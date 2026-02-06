Nocturne nordique Arette
Front de neige Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif :
Début : 2026-02-16
Une soirée de découverte des activités nordiques sortie encadrée fat bike, mini tour en traîneaux, tir à la carabine laser, luge, biathlon laser . .
Front de neige Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 80
