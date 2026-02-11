Nocturne nordique

Espace Nordique Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

Une soirée de découverte des activités nordiques des sorties de 30 minutes en fatbike encadrées par un moniteur de VTT, du biathlon laser (location de matériel compris) et des tours de découverte de traineau à chien. .

Espace Nordique Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Nocturne nordique

L’événement Nocturne nordique Arette a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme du Haut-Béarn