NOCTURNE | Nuit européenne des musées | 22ᵉ édition, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, Bordeaux

NOCTURNE | Nuit européenne des musées | 22ᵉ édition Samedi 23 mai, 18h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Le samedi 23 mai, dans le cadre de la Nuit européenne des musées, le musée des Beaux-Arts propose une nocturne exceptionnelle et gratuite.

Au musée

De 18h à 19h30, La classe, l’œuvre ! : des élèves de l’école Pasteur (Carbon Blanc), du lycée Gustave Eiffel (Bordeaux) et du lycée Victor Louis (Talence) proposent des médiations autour des œuvres des collections.

De 20h40 à minuit, des étudiantes et étudiants de l’université Bordeaux Montaigne proposent des médiations.

Visite famille

De 18h à 19h, Beaux-Arts… Déco ! : visite des collections du musée, du romantisme de Delacroix à l’Art déco de Jean Dupas.

Visites adultes

De 19h30 à 20h, Jeu d’énigme : une occasion de tester ses connaissances sur les symboles en peinture.

De 20h45 à 21h30, Les chefs d’œuvre à la loupe : pour mettre au défi son sens du détail.

De 22h30 à 23h, Un scandale en peinture : autour de Rolla de Henri Gervex (1878).

Performances

De 20h à 20h40, Musique et danse : un dialogue sensible entre les arts, la musique et la danse proposé par les étudiantes et étudiants du Pôle d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse Bordeaux Nouvelle-Aquitaine (PESMD).

De 21h30 à 22h15, Chorale : interprétations a cappella de musiques actuelles présentées par Label&Pop.

De 23h à 23h45, Rock’n Masterpieces : visite des collections accompagnée du groupe TOTH.

Dans le jardin

Ateliers famille, à partir de 3 ans

En continu de 18h à 23h, l’atelier Défi les formes ! mêle bestiaire de l’artiste Jean Dupas et formes géométriques, et Typo Art Déco permet de choisir sa typo et de personnaliser son affiche à la manière Art déco.

Samedi 23 mai de 18h à minuit, entrée libre.

Un foodtruck est présent dans le jardin tout au long de la soirée.

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 10 20 56 https://www.musba-bordeaux.fr/ https://www.instagram.com/musba_bordeaux/?hl=fr;https://www.facebook.com/MusBAbordeaux;https://www.youtube.com/channel/UClgJ3X3y_IWCiekaV7cGtFg;https://fr.linkedin.com/company/musee-des-beaux-arts-de-bordeaux [{« link »: « https://www.culture.gouv.fr/thematiques/education-artistique-et-culturelle/la-classe-l-aeuvre »}] Fondé en 1801, le musée des Beaux-Arts est le plus ancien musée municipal de Bordeaux et un acteur culturel majeur, tant au niveau local, régional qu’international. Sa collection de peintures, sculptures et arts graphiques rayonne à travers les nombreux prêts, consentis aux musées français et étrangers, entre 200 et 300 chaque année.

Le parcours des collections est réparti entre les deux ailes du musée. Ses collections permanentes couvrent un panorama significatif de l’art européen du XVe au XXe siècle : Pérugin, Titien, Véronèse, Brueghel de Velours, Van Dyck, Rubens, Chardin, Delacroix, Corot, Rodin, Kokoschka, Matisse, Picasso… Cette vision encyclopédique se double d’une identité régionale forte dont témoignent les œuvres d’artistes originaires de Bordeaux comme les néoclassiques Lacour et Taillasson, le symboliste Redon, le fauve Marquet, le peintre de l’Art déco bordelais Dupas ou encore le cubiste Lhote.

Le musée dispose aussi de la Galerie des Beaux-Arts, édifiée en 1939 et située à proximité, qui accueille les grandes expositions du musée.

Le MusBA propose enfin une riche programmation culturelle et une politique de médiation dynamique pour tous les publics. L’entrée s’effectue en passant par la grille sud du Jardin de l’Hôtel de Ville. Le musée est ouvert de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

Le samedi 23 mai, de 18h à minuit : visites commentées et décalées, ateliers de pratique artistique, performances et concerts rythment la 22ᵉ édition de la Nuit des musées ! nuit des musées ateliers

Hélène Blanc, ministère de la Cutlure