Nocturne (parade) Cie Non Nova Phia Ménard / Le Quarante (PUPAZZI) Laval

Nocturne (parade) Cie Non Nova Phia Ménard / Le Quarante (PUPAZZI) Laval mardi 4 novembre 2025.

Nocturne (parade) Cie Non Nova Phia Ménard / Le Quarante (PUPAZZI)

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04 2025-11-05

Marionnette

Une plongée sensorielle dans les vertiges de la nuit…

Avec cette quatrième œuvre du cycle des Pièces du vent, l’artiste Phia Ménard continue de travailler avec les forces magiques de l’air et explore cette fois nos imaginaires et terreurs nocturnes.

Marionnettes à l’apparence humaine, objets volants et paysages gonflables y dessinent un univers onirique et inquiétant, comme la traversée mémorable d’un rêve intranquille…

Dans le cadre de Pupazzi, festival de marionnettes actuelles, du 24 octobre au 15 novembre

•Mardi 4 et mercredi 5 novembre à 20h30

• Le Quarante (Auditorium)

• Dès 8 ans

• 9€ tarif réduit 6€ .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Nocturne (parade) Cie Non Nova Phia Ménard / Le Quarante (PUPAZZI) Laval a été mis à jour le 2025-08-26 par LAVAL TOURISME