Nocturne Patrimoine à Flaugergues Château de Flaugergues Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

Nocturne Patrimoine à Flaugergues

Château de Flaugergues Caveau Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17 19:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Vivez une visite nocturne exceptionnelle du château de Flaugergues et découvrez l’histoire de René et Jacqueline de Saizieu à travers une immersion au cœur du patrimoine montpelliérain.

À l’occasion de la Nocturne Patrimoine, le château de Flaugergues vous propose une visite nocturne exceptionnelle autour du thème : « Flaugergues, 1942-1972, au temps de René et Jacqueline de Saizieu »

Après un verre d’accueil au caveau, partez à la découverte de l’histoire du château à travers le destin de René et Jacqueline de Saizieu.

Cette visite vous fera revivre la vie aventureuse d’un jeune saint-cyrien au Sahara durant l’entre-deux-guerres, les années de captivité en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que le château devient une garnison de la Luftwaffe entre 1942 et 1944, puis la renaissance du domaine à partir de 1946.

À titre exceptionnel, la chambre de l’Arbre de Vie sera accessible au public lors de cette soirée.

Une promenade unique dans l’histoire du château de Flaugergues et du patrimoine montpelliérain, à la lumière de la nuit. .

Château de Flaugergues Caveau Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 52 66 37 accueil@flaugergues.com

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English :

Experience an exceptional nighttime visit of the Flaugergues castle and discover the history of René and Jacqueline de Saizieu through an immersion in the heart of Montpellier heritage.

L’événement Nocturne Patrimoine à Flaugergues Montpellier a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup