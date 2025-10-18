NOCTURNE PEUR SUR LE PARC – Parc Asterix Plailly

NOCTURNE PEUR SUR LE PARC Début : 2025-10-31 à 19:00. Tarif : – euros.

PARC ASTERIX – NOCTURNE PEUR SUR LE PARC Quantité limitée Billet valable uniquement sur une date au choix parmi les 11, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 31 octobre 2025 et 1er, 8 et 10 novembre 2025Soirée réservée uniquement aux porteurs d’un billet Nocturnes Peur sur le Parc . Accès au Parc de 19h à 1h Billet daté et limité, non échangeable et non remboursable. Le bracelet Nocturne est à récupérer à l’entrée du Parc sur remise de la contremarque imprimée. Pour des raisons de sécurité, l’accès à certaines attractions fait l’objet de restrictions de taille minimale et/ou maximale. Prix du parking : 20€ (à régler sur place)Ici, il n’y a pas que les attractions qui font crier !Ils sont imprévisibles, parfois effrayants… Nos Gaulois reviennent avec Peur sur le Parc, du 4 octobre au 11 novembre 2025. Préparez-vous pour une aventure pleine de frissons !En famille ou entre amis, il y en a pour toutes les peurs avec des spectacles déjà cultes, des rencontres monstrueuses, des attractions métamorphosées et toujours nos incontournables maisons hantées !Les Enfers de Pompéi, la dernière maison hantée* En 79 ap. J.-C, le Vésuve entre en éruption et ne laisse de Pompéi que ruines et souffrance. Un monde figé dans le temps…et pourtant étrangement vivant. Restez sur vos gardes, car quiconque s’aventure dans les Enfers de Pompéi s’y brûle forcément…*Entrée payante 5€ À chacun sa dose de trouille ! Petite peur ou grosse frousse ? Nos 3 zones s’adaptent à votre niveau de courage. Les plus téméraires fileront en Grosse Terreur, les plus prudents choisiront Petit Frisson, et les hésitants se retrouveront en Frayeur Modérée.Laquelle des trois vous fera crier ? Partez à la rencontre de visiteurs très particuliersLors de votre visite, regardez bien derrière vous : le Parc est habité, et pas seulement par des Gaulois ! Laissez-vous surprendre par d’étranges créatures dans le Parc et nos maisons hantées. Attention, l’homme à la tronçonneuse est de retour non loin des rues de Paris… Prenez garde ! Et toujours les incontournables de cette saison de peur :Le Tombeau des DieuxLe Tombeau des Dieux, la maison hantée où reposent les âmes les plus maléfiques de l’histoire d’Égypte. Une expérience multisensorielle qui vous fera hurler de peur !La Malédiction du SiriusIci, erre l’équipage d’un navire tristement échoué. Si vous avez de la chance, ils ne manqueront pas de vous éclabousser de leurs talents lors de représentations aussi frissonnantes qu’impressionnantes.Le bar du sanglier borgneDécouvrez les indices disséminés sur le Parc et entrez dans le bar clandestin du sanglier borgne ! Un espace bien gardé par la tenancière des lieux qui, malgré son tempérament trempé, serait prête à vous offrir un répit… à condition de respecter ses règles !Crier, ça creuse l’appétit ! Le buffet de l’horreur vous ouvre ses portes avec des plats aussi étranges que savoureux : doigts de sorcière amputés, éclats de cadavre au potiron, bouchées incandescentes du Diable, ou encore la toile d’araignée sucrée. Un moment délicieux, un brin inquiétant, ponctué d’animations surprenantes pour enrichir l’expérience… Ouvrez l’œil… et l’appétit !Des nocturnes inoubliablesDouze soirées** incontournables sont prévues les 11, 17, 18, 23, 24, 25, 29, 30, et 31 octobre et le 1er, 8 et 10 novembre de 19h à 1h.Au programme de ces nocturnes, une nouvelle zone de peur dans un secteur désaffecté. Brakkor y fait régner sa loi, entre affrontements et flammes déchaînées. Deux spectacles terrifiants vous y attendent : Le Dernier Brasier et Brakkor : L’affrontement. Oserez-vous franchir ses terres lors des nocturnes de Peur sur le Parc ? Et toujours le spectacle de sons et lumières sur la façade emblématique de l’attraction Oziris, suivi du grand défilé des monstres pour clôturer la soirée. Alors… Prêts à sursauter à chaque coin du parc ?**Nécessite l’achat d’un billet spécifique

Parc Asterix AUTOROUTE A1 – RER B 60128 Plailly 60