Nocturne Sextuor de violoncelles Préaux-du-Perche Perche en Nocé

Nocturne Sextuor de violoncelles

Préaux-du-Perche 4 Place Saint-Germain Perche en Nocé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Préaux Patrimoine accueille à nouveau l’Escadron Volant de la Reine qui interprétera des musiques de Chopin, Offenbach, Franchomme, Pâque.

Pratique en l’église Saint Germain réservation conseillée organisé par l’association Préaux Patrimoine. .

Préaux-du-Perche 4 Place Saint-Germain Perche en Nocé 61340 Orne Normandie +33 2 33 73 58 91

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English : Nocturne Sextuor de violoncelles

L’événement Nocturne Sextuor de violoncelles Perche en Nocé a été mis à jour le 2026-03-23 par OT CdC Coeur du Perche