Nocturne Soirée DJ Espace des mondes polaires, piste de roller Prémanon

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura

Tarif : 4.5 – 4.5 – 7.5 EUR

Début : 2025-10-29 20:00:00

fin : 2025-10-29 22:30:00

A l’occasion d’Halloween, un DJ professionnel anime votre soirée sur la piste de roller ! Déguisement autorisé. Soirée incontournable à ne pas louper !

Selon tarif d’entrée en vigueur. Location de roller quad sur place. Roller en ligne autorisés. .

Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr

