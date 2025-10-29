Nocturne Soirée DJ Espace des mondes polaires, piste de roller Prémanon
Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon Jura
Tarif : 4.5 – 4.5 – 7.5 EUR
Début : 2025-10-29 20:00:00
fin : 2025-10-29 22:30:00
2025-10-29
A l’occasion d’Halloween, un DJ professionnel anime votre soirée sur la piste de roller ! Déguisement autorisé. Soirée incontournable à ne pas louper !
Selon tarif d’entrée en vigueur. Location de roller quad sur place. Roller en ligne autorisés. .
Espace des mondes polaires, piste de roller 146 rue Croix de la Teppe Prémanon 39220 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 50 80 20 n.bonnetmathieu@cc-stationdesrousses.fr
