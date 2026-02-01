Nocturne spéciale Saint Valentin au musée des égouts de Paris Musée des égouts de Paris Paris
Nocturne spéciale Saint Valentin au musée des égouts de Paris Musée des égouts de Paris Paris samedi 14 février 2026.
Pour la Saint‑Valentin, le Musée des égouts de Paris vous propose une nocturne exceptionnelle à vivre enn couple, entre amis ou peut-être même pour un premier date .
Le temps d’une soirée, venez explorer les entrailles de la capitale, là où s’organise en secret la grande mécanique de la ville : eaux usées, eaux pluviales, histoire du réseau, métiers d’« égoutiers »… et quelques surprises peu glamour mais franchement mémorables.
Trois créneaux de visite guidée sont proposés : 18h30, 19h30 et 20h.
Accompagné d’un guide, vous remontez le fil de l’histoire, des premiers égouts parisiens aux infrastructures d’aujourd’hui, avec des explications claires, des anecdotes historiques parfois croustillantes, et ce qu’il faut d’humour pour parler sereinement de ce qui disparaît… quand on tire la chasse.
Conseil : prévoyez des chaussures fermées, une petite laine… et quelqu’un à qui tenir le bras quand ça résonne un peu. Sous vos pieds, Paris ne dort jamais – et ce soir‑là, l’amour non plus.
Le samedi 14 février 2026
de 18h30 à 21h00
payant
De 7 à 9 euros.
Voir les conditions de gratuité
Nombre de places limité.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Musée des égouts de Paris Pont de l’Alma 75007 Paris
https://billetterie-egouts.paris.fr/fr-FR/accueil +33153682784 musee-des-egouts@paris.fr
