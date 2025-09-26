Nocturne Sprint sws 26 Sept Karting de Saintes Les Gonds

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Nocturne sprint sws ouverte dès 15 ans en adulte et 7 ans/1m28 en junior. Lire le descriptif détaillé pour plus de détails

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com

English :

Nocturne sprint sws open to adults aged 15 and over and juniors aged 7/1m28. Read the detailed description for more details

German :

Nocturne sprint sws offen ab 15 Jahren bei den Erwachsenen und 7 Jahren/1m28 bei den Junioren. Lesen Sie die detaillierte Beschreibung für weitere Details

Italiano :

La Nocturne sprint sws è aperta agli adulti dai 15 anni in su e agli juniores dai 7/1m28 anni. Leggi la descrizione dettagliata per maggiori dettagli

Espanol :

Nocturna sws sprint abierta a adultos a partir de 15 años y juniors a partir de 7/1m28. Lea la descripción detallada para más detalles

