Nocturne Sprint sws Karting de Saintes Les Gonds
Nocturne Sprint sws Karting de Saintes Les Gonds vendredi 10 octobre 2025.
Nocturne Sprint sws
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
les 3 courses
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Course Nocturne Sprint sws (ouverte à tous, quel que soit le niveau )
.
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
English :
Sprint sws Night Race (open to all, regardless of skill level)
German :
Sws Sprint-Nachtrennen (offen für alle, unabhängig vom Niveau )
Italiano :
Gara notturna Sprint sws (aperta a tutti, indipendentemente dal livello)
Espanol :
Sprint sws Carrera nocturna (abierta a todos, sea cual sea tu nivel)
L’événement Nocturne Sprint sws Les Gonds a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge