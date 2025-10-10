Nocturne Sprint sws Karting de Saintes Les Gonds

Nocturne Sprint sws Karting de Saintes Les Gonds vendredi 10 octobre 2025.

Nocturne Sprint sws

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

les 3 courses

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Course Nocturne Sprint sws (ouverte à tous, quel que soit le niveau )

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com

English :

Sprint sws Night Race (open to all, regardless of skill level)

German :

Sws Sprint-Nachtrennen (offen für alle, unabhängig vom Niveau )

Italiano :

Gara notturna Sprint sws (aperta a tutti, indipendentemente dal livello)

Espanol :

Sprint sws Carrera nocturna (abierta a todos, sea cual sea tu nivel)

L’événement Nocturne Sprint sws Les Gonds a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge