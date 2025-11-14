Nocturne Sprint sws Karting de Saintes Les Gonds

Nocturne Sprint sws

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Course Sprint sws (ouverte à tous, quel que soit le niveau ).

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com

English :

Sprint sws race (open to all, whatever your level).

German :

Sws Sprint-Rennen (offen für alle, unabhängig vom Niveau ).

Italiano :

Gara sprint sws (aperta a tutti, indipendentemente dal livello).

Espanol :

Carrera sws sprint (abierta a todos, sea cual sea tu nivel).

L’événement Nocturne Sprint sws Les Gonds a été mis à jour le 2025-10-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge