Nocturne Sprint sws Karting de Saintes Les Gonds

Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Course Sprint sws (ouverte à tous, quel que soit le niveau ).
Karting de Saintes 93 rue des Coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
English :
Sprint sws race (open to all, whatever your level).
German :
Sws Sprint-Rennen (offen für alle, unabhängig vom Niveau ).
Italiano :
Gara sprint sws (aperta a tutti, indipendentemente dal livello).
Espanol :
Carrera sws sprint (abierta a todos, sea cual sea tu nivel).
