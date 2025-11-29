Nocturne sur le Village de Noël avec Banish Misfortune Village de Noël de Périgueux Périgueux

Nocturne sur le Village de Noël avec Banish Misfortune

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne

Gratuit

2025-12-27

Banish Misfortune

Banish Misfortune est un groupe de musique et chants traditionnels d’Irlande composé de Pat (chant, guitare, banjo), Line (chant, violon) et Philippe (accordéon, flûte) . Leur répertoire se compose des gigues, reels, hornpipes et polkas, ainsi que des chansons traditionnelles qui fleurent bon le pays du trèfle à trois feuilles ! .

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

