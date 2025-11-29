Nocturne sur le Village de Noël avec DJ Dunbaar Village de Noël de Périgueux Périgueux

Nocturne sur le Village de Noël avec DJ Dunbaar

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26

DJ Dunbaar

Funk, afro, rock, hip-hop, musique d’amérique latine, Dunbaar est un explorateur qui transporte avec ses dj sets jusqu’aux frontières de territoires musicaux imaginaires. .

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

English : Nocturne sur le Village de Noël avec DJ Dunbaar

L’événement Nocturne sur le Village de Noël avec DJ Dunbaar Périgueux a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Communal de Périgueux