Nocturne sur le Village de Noël avec DJ Tovsky Baxton Village de Noël de Périgueux Périgueux

Nocturne sur le Village de Noël avec DJ Tovsky Baxton

Nocturne sur le Village de Noël avec DJ Tovsky Baxton Village de Noël de Périgueux Périgueux vendredi 2 janvier 2026.

Nocturne sur le Village de Noël avec DJ Tovsky Baxton

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-02

Date(s) :
2026-01-02

DJ Tovsky Baxton

DJ Tovsky Baxton explore des styles audacieux et percutants de la house, dans tous ces styles de l’electro, funky house, deep house, tech-house…   .

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 

English : Nocturne sur le Village de Noël avec DJ Tovsky Baxton

L’événement Nocturne sur le Village de Noël avec DJ Tovsky Baxton Périgueux a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Communal de Périgueux