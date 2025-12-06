Nocturne sur le Village de Noël avec Good Luck Biitch et Nina Eben and the Kintsugi Warriors Village de Noël de Périgueux Périgueux

Nocturne sur le Village de Noël avec Good Luck Biitch et Nina Eben and the Kintsugi Warriors

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne

2025-12-06

2025-12-06

Good Luck Biitch

Good Luck Biitch, c’est un duo guitare-voix rockailleux et flamboyant, puisant dans ses influences éclectiques pour explorer les reliefs tortueux et splendides de la musique. De Britney Spears à Système of a Down, en passant par Sting, Nougaro ou Nirvana, Antoine et Nina vous invitent à célébrer la musique, avec humour et sensibilité !

Nina Eben and the Kintsugi Warriors

Distillant une musique allant de la folk électro-acoustique au techno-rock progressif, ce trio intimiste transcende les genres, épousant gracieusement les textes et mélodies de Nina Eben, poétesse de l’âme et de la chair… .

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

