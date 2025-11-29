Nocturne sur le Village de Noël avec Jazzy Noël Village de Noël de Périgueux Périgueux

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19

2025-12-19

Jazzy Noël

Ce trio voix-guitare-contrebasse reprend les chansons traditionnelles de Noël en version jazz…   .

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00 

