Nocturne sur le Village de Noël avec Jazzy Noël Village de Noël de Périgueux Périgueux
Nocturne sur le Village de Noël avec Jazzy Noël Village de Noël de Périgueux Périgueux vendredi 19 décembre 2025.
Nocturne sur le Village de Noël avec Jazzy Noël
Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Jazzy Noël
Ce trio voix-guitare-contrebasse reprend les chansons traditionnelles de Noël en version jazz… .
Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
English : Nocturne sur le Village de Noël avec Jazzy Noël
L’événement Nocturne sur le Village de Noël avec Jazzy Noël Périgueux a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Communal de Périgueux