Nocturne sur le Village de Noël avec June Souls Village de Noël de Périgueux Périgueux

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne
Gratuit
2025-12-05
June Souls
Alexandra et Thomas réinterprètent les grands standards pop/folk internationaux et français des années 80, 90 et 2000. Leur répertoire éclectique va de ABBA à Goldman en passant par France Gall, Bruno Mars ou les Bee Gees. Thomas au cajon joue également de la guitare, et fait vibrer les corps et secouer les têtes grâce à son jeu percussif haut en couleurs. Alexandra tantôt à la guitare, tantôt au chant, vous laisse un doux souvenir alors que sa voix de velours vous caresse délicatement les oreilles de son timbre chaleureux et enveloppant. .
Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
