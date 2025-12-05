Nocturne sur le Village de Noël avec June Souls Village de Noël de Périgueux Périgueux

Nocturne sur le Village de Noël avec June Souls

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

June Souls

Alexandra et Thomas réinterprètent les grands standards pop/folk internationaux et français des années 80, 90 et 2000. Leur répertoire éclectique va de ABBA à Goldman en passant par France Gall, Bruno Mars ou les Bee Gees. Thomas au cajon joue également de la guitare, et fait vibrer les corps et secouer les têtes grâce à son jeu percussif haut en couleurs. Alexandra tantôt à la guitare, tantôt au chant, vous laisse un doux souvenir alors que sa voix de velours vous caresse délicatement les oreilles de son timbre chaleureux et enveloppant. .

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

English : Nocturne sur le Village de Noël avec June Souls

L’événement Nocturne sur le Village de Noël avec June Souls Périgueux a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Communal de Périgueux