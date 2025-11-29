Nocturne sur le Village de Noël avec Nova Sauvageonne et Kamy Village de Noël de Périgueux Périgueux

Nocturne sur le Village de Noël avec Nova Sauvageonne et Kamy

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Nova Sauvageonne

Nova Sauvageonne se dévoile en chanson avec sincérité et audace, poésie et malice, espérant propager son élan de liberté à ceux qui l’écoutent. Elle assume la singularité de son imaginaire effervescent en abordant des sujets aussi intimes qu’universels avec pudeur, légèreté et mordant parfois. Ses textes en français aiment se balancer sous des latitudes ensoleillés et trouvent refuge sur les rythmes chaloupées et les mélodies jazz, world, nu-soul de sa guitare.

Kamy

Une voix, une guitare et un looper, pour des reprises de standards de la pop variété actuelle. .

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

