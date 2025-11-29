Nocturne sur le Village de Noël avec Super Jolly Gospel Village de Noël de Périgueux Périgueux

Nocturne sur le Village de Noël avec Super Jolly Gospel

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Super Jolly Gospel

Le Père Noël se repose au soleil pour préparer sa tournée. Le quartet Jolly vous présente des extraits de son nouveau set de chants de Noël et Gospel dépoussiérés. .

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

English : Nocturne sur le Village de Noël avec Super Jolly Gospel

L’événement Nocturne sur le Village de Noël avec Super Jolly Gospel Périgueux a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Communal de Périgueux