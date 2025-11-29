Nocturne sur le Village de Noël avec Super Jolly Gospel Village de Noël de Périgueux Périgueux
Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne
Le Père Noël se repose au soleil pour préparer sa tournée. Le quartet Jolly vous présente des extraits de son nouveau set de chants de Noël et Gospel dépoussiérés. .
Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
