Nocturne sur le Village de Noël avec Super Jolly Gospel Village de Noël de Périgueux Périgueux

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne
Gratuit
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
La Boum rock (à partir de 17 h)
Les petits comme les grands s'éclateront sur des chansons mythiques et bien rythmées jouées en live par The White Socks.
Dj set La Petite Populaire
Mix musiques des années 50/60 ; crooners, chansons de Noël américaines, rhythm'n'blues, funk vintage… .
Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
