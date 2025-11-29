Nocturne sur le Village de Noël avec Super Jolly Gospel Village de Noël de Périgueux Périgueux

Nocturne sur le Village de Noël avec Super Jolly Gospel

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

La Boum rock (à partir de 17 h)

Les petits comme les grands s’éclateront sur des chansons mythiques et bien rythmées jouées en live par The White Socks.

Dj set La Petite Populaire

Mix musiques des années 50/60 ; crooners, chansons de Noël américaines, rhythm’n’blues, funk vintage… .

Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00

