Nocturne sur le Village de Noël avec Yoë Village de Noël de Périgueux Périgueux dimanche 28 décembre 2025.
Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux Dordogne
Gratuit
Gratuit
2025-12-28
fin : 2025-12-28
2025-12-28
Yoë
Un gars une fille, guitare accordéon, qui revisitent en chantant des tubes tous styles toutes époques sous la forme d’un répertoire familial et interactif c’est le public qui choisit les chansons ! .
Village de Noël de Périgueux Place Bugeaud Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 82 00
