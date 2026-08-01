Informations pratiques

Les Gonds

Nocturne Sws du 07 Août

93 rue des coudrasses Les Gonds Charente-Maritime

Tarif : – – 65 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 23:30:00

Date(s) :

2026-08-07

Nocturne sws de l été le 07 Août

Revoilà une SWS de l été au Karting de Saintes et elle est déjà bien remplie !

Course Sprint sws (ouverte à tous, quel que soit le niveau ).

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93 rue des coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com

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English :

Summer SWS Night Race on August 7

It’s time for another summer SWS race at the Saintes Karting Track, and it’s already packed!

SWS Sprint Race (open to everyone, regardless of skill level).

L’événement Nocturne Sws du 07 Août Les Gonds a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge