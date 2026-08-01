Nocturne Sws du 07 Août Les Gonds
vendredi 7 août 2026 · Les Gonds
Informations pratiques
Les Gonds
Nocturne Sws du 07 Août
93 rue des coudrasses Les Gonds Charente-Maritime
Tarif : – – 65 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-07 23:30:00
Date(s) :
2026-08-07
Nocturne sws de l été le 07 Août
Revoilà une SWS de l été au Karting de Saintes et elle est déjà bien remplie !
Course Sprint sws (ouverte à tous, quel que soit le niveau ).
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93 rue des coudrasses Les Gonds 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 35 73 54 kartingsaintes@hotmail.com
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English :
Summer SWS Night Race on August 7
It’s time for another summer SWS race at the Saintes Karting Track, and it’s already packed!
SWS Sprint Race (open to everyone, regardless of skill level).
L’événement Nocturne Sws du 07 Août Les Gonds a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge