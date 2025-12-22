Nocturne Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 15:00 – 16:00

Gratuit : non 14€50 Tarif plein : 14€50Tarif COS : 10€50Tarif réduit : 9€50Tarif adhérent : 7€50 Adulte, En famille

Julie ne dort pas. Cette nuit encore, elle est seule avec son insomnie et doit faire face aux mêmes démons. Piégée par cet éveil, elle affronte le silence et l’attente du sommeil qui ne vient jamais. Dans l’intimité de sa chambre, elle se confie. Entre pensées vagabondes, souvenirs fragmentés, angoisses dévorantes, rêves abandonnés, passion refuge, son esprit part à la dérive, cherchant à comprendre, à se raconter, à tenir debout. Un constat s’impose à elle; peut-elle agir sur ses insomnies ? Ou plutôt, peut-elle agir sur sa vie ? Une plongée sensorielle dans l’esprit d’une femme en lutte contre l’invisible, entre fatigue extrême, désir d’amour, et soif de vie. À partir de 14 ans | Durée : 1h Auteur.ice : Amélie LerouxCompagnie : En attendant demainMise en scène : Marc GrandsardComédienn.es : Amélie LerouxCréation lumière : Julie VareillesCréation son : Lula LucasCrédit photos : Élodie Leroux

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com/?rwstep=product&re-product-id=323504



