Nocturne tortues marins à l’aquarium Anse-Vata Nouméa

Nocturne tortues marins à l’aquarium

Anse-Vata 61 promenade Roger Laroque Nouméa Nouvelle-Calédonie

Date :

Début : 2026-02-26 18:00:00

fin : 2026-02-26 20:30:00

Date(s) :

2026-02-26

Venez participer à une soirée ludique en famille avec jeux géants, ateliers sur les tortues, présentation de bébés tortues en soins.Assistez au spectacle Oup’s tortue à vue ! et à une conférence sur les tortues marines. Jeux concours vous attendent

English :

Join us for a fun-filled family evening featuring giant games, turtle workshops, a presentation of baby turtles in care, the show Oup?s turtle on sight and a conference on sea turtles. Competitions await you

