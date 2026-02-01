Nocturne tortues marins à l’aquarium Anse-Vata Nouméa
Nocturne tortues marins à l’aquarium Anse-Vata Nouméa jeudi 26 février 2026.
Nocturne tortues marins à l’aquarium
Anse-Vata 61 promenade Roger Laroque Nouméa Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 18:00:00
fin : 2026-02-26 20:30:00
Date(s) :
2026-02-26
Venez participer à une soirée ludique en famille avec jeux géants, ateliers sur les tortues, présentation de bébés tortues en soins.Assistez au spectacle Oup’s tortue à vue ! et à une conférence sur les tortues marines. Jeux concours vous attendent
.
Anse-Vata 61 promenade Roger Laroque Nouméa 98800 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 26.27.31 accueil@aquarium.nc
English :
Join us for a fun-filled family evening featuring giant games, turtle workshops, a presentation of baby turtles in care, the show Oup?s turtle on sight and a conference on sea turtles. Competitions await you
L’événement Nocturne tortues marins à l’aquarium Nouméa a été mis à jour le 2026-02-17 par Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie