Nocturne une visite extraordinaire ! Amiens

Nocturne une visite extraordinaire !
2 rue Charles Dubois Amiens Somme
Début : 2025-09-20 19:00:00
fin : 2025-09-20 21:30:00
2025-09-20
A la nuit tombée, la Maison Jules Verne s’anime pour une expérience immersive lecture en continu d’une oeuvre au rez-de-chaussée, diffusion de ses compositions musicales au premier étage. Une interview inédite vous attend au second étage depuis l’au-delà, Jules Verne répond avec humour et lucidité aux questions d’un journaliste du XIXè siècle. 0 .
2 rue Charles Dubois Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 45 45 75
