Nocturne une visite extraordinaire ! Amiens

Nocturne une visite extraordinaire !

2025-09-20 19:00:00

2025-09-20 21:30:00

2025-09-20

A la nuit tombée, la Maison Jules Verne s'anime pour une expérience immersive lecture en continu d'une oeuvre au rez-de-chaussée, diffusion de ses compositions musicales au premier étage. Une interview inédite vous attend au second étage depuis l'au-delà, Jules Verne répond avec humour et lucidité aux questions d'un journaliste du XIXè siècle.

