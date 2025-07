Nocturne VTT « La Nuit de la Salamandre » Azay-le-Rideau

Nocturne VTT « La Nuit de la Salamandre » Azay-le-Rideau samedi 4 octobre 2025.

Nocturne VTT « La Nuit de la Salamandre »

Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-10-04 19:00:00

2025-10-04

‍♂️ La Nuit de la Salamandre revient !

Prêts pour une rando VTT nocturne inoubliable ? Rejoignez-nous le samedi 04 octobre 2025 à partir de 19h00 à Azay le rideau pour une aventure à la lumière des lampes frontales !

Ambiance conviviale, ravito au top, parcours adaptés à tous.

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 43 73 91 26 lasalamandrevttazaylerideau@gmail.com

English :

Night-time mountain biking for the whole family. Exclusively in the forest. Several family trails: 12 kms, 16 kms and 19 kms (min. age 7). And 2 sporty trails: 33 kms and 43 kms (13 years and under). Don’t forget your helmet, yellow vest and lights.

German :

Nächtliche Mountainbike-Tour für Familien und Sportler. Ausschließlich im Wald. Mehrere Familienstrecken: 12 kms, 16kms und 19 kms (7 Jahre min.). Und 2 sportliche Strecken von 33 kms und 43 kms (13 Jahre min.). Vergessen Sie nicht Ihren Helm, Ihre gelbe Weste und Ihre Beleuchtung.

Italiano :

Mountain bike notturna per tutta la famiglia. Esclusivamente nella foresta. Diversi percorsi per famiglie: 12 km, 16 km e 19 km (età minima 7 anni). E 2 percorsi sportivi di 33 km e 43 km (età minima 13 anni). Non dimenticate il casco, il gilet giallo e le luci.

Espanol :

Ciclismo de montaña nocturno para toda la familia. Exclusivamente en el bosque. Varios recorridos familiares: 12 kms, 16 kms y 19 kms (edad mínima 7 años). Y 2 rutas deportivas de 33 kms y 43 kms (menores de 13 años). No olvide el casco, el chaleco amarillo y las luces.

