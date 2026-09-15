Nocturnes « 1000 Morceaux » Villeneuve-d’Ascq

Informations pratiques

Villeneuve-d’Ascq

Nocturnes « 1000 Morceaux »

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 19:00:00

fin : 2027-05-05 23:00:00

Date(s) :

2026-10-07 2026-11-04 2026-12-02 2027-02-03 2027-03-03 2027-04-07 2027-05-05 2027-06-02

« 1000 Morceaux » est le nouveau rendez-vous nocturne du LaM.

Pensé comme un format vivant et participatif entièrement gratuit, chaque premier mercredi du mois à partir du 7 octobre, de 19h à 23h, « 1000 Morceaux » invite à découvrir le LaM autrement.

Chaque soirée compose un nouvel assemblage : une scène ouverte, une performance contemporaine et un DJ set se succèdent pour faire du musée un lieu d’expériences, de rencontres et de création, en résonance avec sa collection.

Un format artistique et festif qui mêle participation du public, découverte des collections autrement et moment convivial, avec bar et petite restauration sur place. Les trois premières éditions sont organisées en partenariat avec l’Aéronef, qui en assure la programmation musicale.



**Programmation** :

**07.10 :** scène ouverte (19h-20h), performance d’Aina Alegre (20h-21h) et DJ set de Canblaster (21h-22h45)

**04.11 :** scène ouverte (19h-20h), performance de Jessy Razafimandimby (20h-21h) et DJ set de Goldpanda (21h-22h45)

**02.12 :** scène ouverte (19h-20h), performance de Darius Dolatyari-Doladoust (20h-21h)

En partenariat avec L’Aéronef

Photo : Claire-Marie Régent

« 1000 Morceaux » est le nouveau rendez-vous nocturne du LaM.

Pensé comme un format vivant et participatif entièrement gratuit, chaque premier mercredi du mois à partir du 7 octobre, de 19h à 23h, « 1000 Morceaux » invite à découvrir le LaM autrement.

Chaque soirée compose un nouvel assemblage : une scène ouverte, une performance contemporaine et un DJ set se succèdent pour faire du musée un lieu d’expériences, de rencontres et de création, en résonance avec sa collection.

Un format artistique et festif qui mêle participation du public, découverte des collections autrement et moment convivial, avec bar et petite restauration sur place. Les trois premières éditions sont organisées en partenariat avec l’Aéronef, qui en assure la programmation musicale.



**Programmation** :

**07.10 :** scène ouverte (19h-20h), performance d’Aina Alegre (20h-21h) et DJ set de Canblaster (21h-22h45)

**04.11 :** scène ouverte (19h-20h), performance de Jessy Razafimandimby (20h-21h) et DJ set de Goldpanda (21h-22h45)

**02.12 :** scène ouverte (19h-20h), performance de Darius Dolatyari-Doladoust (20h-21h)

En partenariat avec L’Aéronef

Photo : Claire-Marie Régent .

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

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English :

« 1000 Morceaux » is LaM’s new evening event.

Designed as a dynamic, participatory event that’s completely free, “1000 Morceaux” takes place on the first Wednesday of every month starting October 7, from 7 p.m. to 11 p.m., and invites you to discover LaM in a whole new way.%A0

Each evening features a new mix: an open stage, a contemporary performance, and a DJ set follow one another to transform the museum into a space for experiences, encounters, and creation, in harmony with its collection.

An artistic and festive format that blends audience participation, a fresh way to explore the collections, and a convivial atmosphere, with a bar and light refreshments on site. The first three editions are organized in partnership with L’Aéronéf, which is responsible for the musical programming.

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**Program**:

**Oct. 7:** open mic (7:00–8:00 p.m.), performance by Aina Alegre (8:00–9:00 p.m.), and DJ set by Canblaster (9:00 p.m.–10:45 p.m.)

**Nov. 4:** open mic (7:00–8:00 p.m.), performance by Jessy Razafimandimby (8:00–9:00 p.m.), and DJ set by Goldpanda (9:00–10:45 p.m.)

**Dec. 2:** open stage (7:00 PM–8:00 PM), performance by Darius Dolatyari-Doladoust (8:00 PM–9:00 PM)

In partnership with L’Aéronef

Photo: Claire-Marie Régent

L’événement Nocturnes « 1000 Morceaux » Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-09-11 par Hauts-de-France Tourisme