Nocturnes Accrofury Feuguerolles-Bully 26 juin 2025 19:00

Calvados

Nocturnes Accrofury Chemin de la Mine Feuguerolles-Bully Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-26 19:00:00

fin : 2025-06-26 22:00:00

Date(s) :

2025-06-26

Une soirée pleine de saveurs, de musique et d’aventures vous attend !

19h Dégustation d’apéritifs maison

Commencez la soirée en douceur avec les potions magiques d’Anne-Christine et les créations artisanales de Basilicus, Sureau & Chicorea. Des saveurs originales à découvrir, accompagnées de planches apéritives préparées sur place et d’un bar proposant des boissons locales et biologiques.

20h Concert de Jacinthe Sonore

Jacinthe Sonore vous invite dans son univers singulier, entre poésie et chanson. Une voix douce, des textes sensibles, pour un moment suspendu.

À la nuit tombée Jeux et feu de camp

La soirée continue avec des jeux de société en plein air, et se termine autour d’un grand feu avec un loup-garou géant !

Parc accrobranche ouvert de 19h à 22h

Vivez l’expérience magique du coucher de soleil dans les arbres, pour une soirée hors du commun.

Une soirée pleine de saveurs, de musique et d’aventures vous attend !

19h Dégustation d’apéritifs maison

Commencez la soirée en douceur avec les potions magiques d’Anne-Christine et les créations artisanales de Basilicus, Sureau & Chicorea. Des saveurs originales à découvrir, accompagnées de planches apéritives préparées sur place et d’un bar proposant des boissons locales et biologiques.

20h Concert de Jacinthe Sonore

Jacinthe Sonore vous invite dans son univers singulier, entre poésie et chanson. Une voix douce, des textes sensibles, pour un moment suspendu.

À la nuit tombée Jeux et feu de camp

La soirée continue avec des jeux de société en plein air, et se termine autour d’un grand feu avec un loup-garou géant !

Parc accrobranche ouvert de 19h à 22h

Vivez l’expérience magique du coucher de soleil dans les arbres, pour une soirée hors du commun. .

Chemin de la Mine

Feuguerolles-Bully 14320 Calvados Normandie +33 6 23 27 50 90 accrofury14@gmail.com

English : Nocturnes Accrofury

An evening of flavour, music and adventure awaits you!

19h ? Homemade aperitif tasting

Get the evening off to a great start with Anne-Christine?s magical potions and handcrafted creations from Basilicus, Sureau & Chicorea. Original flavors to discover, accompanied by aperitif boards prepared on site and a bar offering local and organic drinks.

20h ? Concert by Jacinthe Sonore

Jacinthe Sonore invites you into her singular universe, somewhere between poetry and song. A gentle voice, sensitive lyrics, for a suspended moment.

At nightfall? Games and campfire

The evening continues with outdoor board games, and ends around a bonfire with a giant werewolf!

Park open from 7pm to 10pm

Experience the magic of the sunset in the trees, for an evening out of the ordinary.

German : Nocturnes Accrofury

Ein Abend voller Geschmack, Musik und Abenteuer wartet auf Sie!

19h ? Verkostung von hausgemachten Aperitifs

Beginnen Sie den Abend sanft mit den Zaubertränken von Anne-Christine und den handgemachten Kreationen von Basilicus, Holunder & Chicorea. Originelle Geschmacksrichtungen, die es zu entdecken gilt, begleitet von vor Ort zubereiteten Aperitifbrettern und einer Bar, die lokale und biologische Getränke anbietet.

20h ? Konzert von Jacinthe Sonore

Jacinthe Sonore lädt Sie in ihr einzigartiges Universum zwischen Poesie und Chanson ein. Eine sanfte Stimme, einfühlsame Texte, für einen Moment der Stille.

Bei Einbruch der Dunkelheit ? Spiele und Lagerfeuer

Der Abend geht mit Gesellschaftsspielen im Freien weiter und endet um ein großes Feuer mit einem riesigen Werwolf!

Hochseilgarten von 19:00 bis 22:00 Uhr geöffnet

Erleben Sie die magische Erfahrung eines Sonnenuntergangs in den Bäumen und genießen Sie einen außergewöhnlichen Abend.

Italiano :

Vi aspetta una serata di sapori, musica e avventura!

19h ? Degustazione di aperitivi fatti in casa

Iniziate la serata con le pozioni magiche di Anne-Christine e le creazioni artigianali di Basilicus, Sureau & Chicorea. Sapori originali da scoprire, accompagnati da taglieri di aperitivi preparati sul posto e da un bar che offre bevande locali e biologiche.

20h ? Concerto di Jacinthe Sonore

Jacinthe Sonore vi invita a entrare nel suo mondo unico di poesia e canzoni. La sua voce delicata e i suoi testi sensibili vi lasceranno in uno stato di animazione sospesa.

Al calar del sole? Giochi e falò

La serata continua con giochi da tavolo all’aperto e si conclude con un falò con un lupo mannaro gigante!

Parco degli alberi aperto dalle 19.00 alle 22.00

Vivete la magia del tramonto sugli alberi, per una serata fuori dal comune.

Espanol :

Le espera una noche de sabor, música y aventura

19h ? Degustación de aperitivos caseros

Comience la velada con las pociones mágicas de Anne-Christine y las creaciones caseras de Basilicus, Sureau & Chicorea. Sabores originales por descubrir, acompañados de tablas de aperitivos preparados in situ y un bar que ofrece bebidas locales y ecológicas.

20h ? Concierto de Jacinthe Sonore

Jacinthe Sonore le invita a adentrarse en su universo único de poesía y canciones. Su voz suave y sus letras sensibles le dejarán en un estado de animación suspendida.

¿Al anochecer? Juegos y hoguera

La velada continúa con juegos de mesa al aire libre y termina alrededor de una hoguera con un hombre lobo gigante

Parque en los árboles abierto de 19:00 a 22:00

Viva la magia de la puesta de sol entre los árboles, para una velada fuera de lo común.

L’événement Nocturnes Accrofury Feuguerolles-Bully a été mis à jour le 2025-06-13 par OT Caen la Mer