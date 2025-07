Nocturnes-Apéro Exposition Couleurs du Noir Église Sainte Foy Mirmande

Nocturnes-Apéro Exposition Couleurs du Noir Église Sainte Foy Mirmande vendredi 4 juillet 2025.

Nocturnes-Apéro Exposition Couleurs du Noir

Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande Drôme

Début : Samedi 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-18 21:00:00

2025-07-04 2025-07-18

En présence des artistes

Jean-Philippe Kempf (encres), Robert Kerrec (acryliques sur papier), Rainer Schlüter (sculptures),Christiane Vielle (gravures).

Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 03 90 mairie@mirmande.org

English :

In the presence of the artists

Jean-Philippe Kempf (inks), Robert Kerrec (acrylics on paper), Rainer Schlüter (sculptures), Christiane Vielle (prints).

German :

In Anwesenheit der Künstler

Jean-Philippe Kempf (Tinte), Robert Kerrec (Acryl auf Papier), Rainer Schlüter (Skulpturen),Christiane Vielle (Gravuren).

Italiano :

In presenza degli artisti

Jean-Philippe Kempf (inchiostri), Robert Kerrec (acrilici su carta), Rainer Schlüter (sculture), Christiane Vielle (incisioni).

Espanol :

En presencia de los artistas

Jean-Philippe Kempf (tintas), Robert Kerrec (acrílicos sobre papel), Rainer Schlüter (esculturas), Christiane Vielle (grabados).

